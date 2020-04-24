Banksy’nin ‘İnci küpeli kız’ına ‘corona’ maskesi takıldı

Sokak sanatçısı Banksy’nin çalışmasına Covid-19 salgınına atıfta bulunularak maske takıldı.

Fotoğraf: Reuters

Britanya’nın Bristol şehrinde yer alan çalışmaya maskeyi kimin eklediği belli değil, sanatçıdan da henüz bir açıklama gelmedi.

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Banksy’nin çalışmasındaki figür, Hollandalı ressam Johannes Vermeer’in 1665 yılında tamamladığı ‘İnci küpeli kız’ tablosundan yola çıkıyor.

Vermeer’in tablosu (Fotoğraf: Wikipedia)

Sanatcı, 2014’te ‘yakalandığına’ ilişkin çıkan haberlere, Vermeer’in tablosunu ‘İnci kulak zarlı kız’ diye yorumlayıp orijinal tablodaki inci küpeyi duvardaki alarm kutusuyla değiştirerek yanıt vermişti.