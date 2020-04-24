Banksy’nin ‘İnci küpeli kız’ına ‘corona’ maskesi takıldı

Sokak sanatçısı Banksy’nin çalışmasına Covid-19 salgınına atıfta bulunularak maske takıldı.
Britanya’nın Bristol şehrinde yer alan çalışmaya maskeyi kimin eklediği belli değil, sanatçıdan da henüz bir açıklama gelmedi.
Banksy’nin çalışmasındaki figür, Hollandalı ressam Johannes Vermeer’in 1665 yılında tamamladığı ‘İnci küpeli kız’ tablosundan yola çıkıyor.
Sanatcı, 2014’te ‘yakalandığına’ ilişkin çıkan haberlere, Vermeer’in tablosunu ‘İnci kulak zarlı kız’ diye yorumlayıp orijinal tablodaki inci küpeyi duvardaki alarm kutusuyla değiştirerek yanıt vermişti.