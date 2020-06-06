Banksy’nin Floyd yorumu: Anmasında yakılan mum ABD bayrağını tutuşturuyor

Britanyalı sokak sanatçısı Banksy, ABD’de beyaz bir polis memurunun şiddet uygulaması sonucu hayatını kaybeden George Flyod için yaptığı çalışmayı paylaştı.

Fotoğraf: Instagram

George Floyd anması için yakılan bir mumun ABD bayrağını tutuşturduğu resim iki milyona yakın beğeni aldı.

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Banksy paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Başta çenemi kapatıp siyah insanların bu meseleyle ilgili ne söylediğini dinlemeliyim diye düşündüm. Ama niye böyle yapayım ki? Bu onların sorunu değil, benim sorunum. Beyaz olmayan insanlar sistem tarafından hayal kırıklığına uğratılıyor, yüzüstü bırakılıyor. Beyaz sistem tarafından. Alt kattaki daireye su akıtan patlak bir boru gibi. Bu bozuk sistem hayatlarını sefalete çeviriyor ama bunu tamir etmek onların görevi değil. Edemezler de… Üst kattaki daire oturanlar izin vermiyor. Bu beyazların sorunu. Ve beyazlar bu sorunu çözmezse biri üst kata çıkıp evin kapısını kırmak zorunda.”

Floyd beyaz bir polisin dokuz dakika boyunca boynuna bastırması sonucu hayatını kaybetmiş, sonrasında ABD’de başlayan protestolar farklı ülkelere yayılmıştı.