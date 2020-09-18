Banksy’nin ‘çiçek buketi fırlatan eylemci’sinin kullanımı davasında karar: Kimliği gizli, sahibi olamaz

Aktivist sanatçı Banksy, çiçek buketi fırlatan eylemci resminin kullanımıyla ilgili açılan davayı kaybetti.

Banksy’nin Kudüs’de çizdiği çiçek fırlatan eylemci resminin şablonunu ürünlerinde kullanabileceğini savunan Full Colour Black adlı bir tebrik kartı şirketi açtığı davayı kazandı.

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Şirketi sanatçının anonimliğinden dolayı şablonu kullanabileceğini savunmuştu.

2014 yılında, Banksy’yi temsil eden ‘Haşere Kontrol Ofis’ adlı oluşum, söz konusu duvar resmi için AB ticari markası statüsü almıştı fakat bu hafta iki senelik anlaşmazlık sonucu bu iptal edilmiş oldu.

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO), Banksy’nin kimliği gizli olduğu ve bundan dolayı bu tür eserlerin tartışmasız sahibi olarak tanımlanamadığı için sanatçının aleyhine karar verdiğini belirtti.

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Banksy daha önce bu konuyla ilgili yaptığı bir açıklamada şunları söylemişti: “Bir tebrik kartı şirketi, sanatımın ait olduğu ticari markaya itiraz ediyor ve sahte Banksy ürünlerini yasal olarak satabilmek için adımın hakkını almaya çalışıyorlar.”

Banksy 2019’un ekim ayında, Londra’nın güneyindeki Croydon’da ‘Gross Domestic Product’ isimli, kendi markasına patentli ürünlerini sattığı bir hediyelik eşya dükkanı açmıştı

EUIPO, mağazanın, kullanılmış polis kasklarından yapılan disko topları ve 2019’daki Glastonbury festivalinde ünlü rap sanatçısı Stormzy tarafından giyilen bıçaklı yeleğin kopyaları da dahil olmak üzere ‘pratik olmayan ve saldırgan’ ürünler sattığı yorumunu yaptı.