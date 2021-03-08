Banksy ‘umudun resmi’ni sağlık çalışanları yararına satışa çıkardı

Britanyalı sokak sanatçısı Banksy hastane duvarına yaptığı ‘Game Changer‘ isimli işini sağlık çalışanlarına bağışlamak üzere açık artırmaya çıkarıyor.

Fotoğraf: Banksy

Grafiti, pandeminin ilk dalgası sırasında Southampton Hastanesi’nin duvarında sanatçının geleneği haline gelen şekilde ‘belirmişti’.

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Banksy bu işinde süper kahramanlar Batman ve Spiderman’in oyuncaklarını sepete atmış küçük bir çocuğu, hemşire bebekle oynarken resmediyor.

Açık artırmaya çıkacak olan grafitinin orijinal kanvasının 2.5-3.5 milyon pound (26.5-37 milyon lira) arası bir fiyata alıcı bulması bekleniyor.

Hastanenin acil bölümünde asılı olan tablo 23 Mart’ta açık artırmaya çıkacak.

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Elde edilen gelir Ulusal Sağlık Hizmetleri’ne fon olarak kullanılacak.

Müzayede evi Christie’s tablonun ‘umudun resmi’ olduğunu belirterek, dünya çapında pandemiyle ön saflarda mücadele edenlere bir saygı ve hayranlık duruşu olarak nitelendirdi.