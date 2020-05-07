Banksy, ‘pelerinli hemşire’yle salgında sağlık çalışanlarına destek oldu

Sokak sanatçısı Banksy, Britanya’da Covid-19 salgınıyla mücadelede sağlık çalışanlarına harcadıkları çaba için teşekkür ederek bir resim hediye etti.

Fotoğraf: Banksy

Southampton General Hastanesi’ndeki eserde, bir çocuk oyuncak sepetindeki süper kahraman oyuncakları yerine, pelerinli bir hemşireyle oynuyor.

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Maske ve bone takan hemşirenin önlüğündeki kızıl haç ise siyah beyaz resimdeki tek renkli detay.

Sanatçı, resimle birlikte sağlık çalışanlarına bir not da gönderdi: “Yaptıklarınız için hepinize teşekkür ederim. Bu resim siyah beyaz olsa da umarım ortamı biraz aydınlatır.”

Resim sonbahara kadar hastane girişinde sergilendikten sonra geliri Ulusal Sağlık Sistemi’ne (NHS) bağışlanmak üzere açık artırmaya çıkarılacak.