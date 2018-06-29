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Yaramazlara biraz batar!

Banksy Paris’te ortaya çıktı: Fareler ve insanlar

 

Siyasi ve toplumsal sorunlara odaklanan anonim sokak sanatçısı Banksy, bu sefer Paris’te kendini gösterdi.

20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nden itibaren sanatçının eserleri Fransa başkentinin sokaklarına soluk katıyor.

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Fotoğraflar: Reuters

 

Eserleri arasında at üstünde suratı örtülmüş Napolyon…

Her zaman kullandığı farelerle Mayıs 1968’de Paris’teki öğrenci protestolarına gönderme…

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2015’de terör saldırısına uğrayan Bataclan Salonu’nun kapısına bir hayaleti andıran siyah beyaz üzgün bir siluet…

Banksy daha önce tutuklanan sanatçı Zehra Doğan’la ilgili bir eser çıkarmıştı.

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