Banksy Paris’te ortaya çıktı: Fareler ve insanlar

Siyasi ve toplumsal sorunlara odaklanan anonim sokak sanatçısı Banksy, bu sefer Paris’te kendini gösterdi.
20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nden itibaren sanatçının eserleri Fransa başkentinin sokaklarına soluk katıyor.
Eserleri arasında at üstünde suratı örtülmüş Napolyon…
Her zaman kullandığı farelerle Mayıs 1968’de Paris’teki öğrenci protestolarına gönderme…
2015’de terör saldırısına uğrayan Bataclan Salonu’nun kapısına bir hayaleti andıran siyah beyaz üzgün bir siluet…
Banksy daha önce tutuklanan sanatçı Zehra Doğan’la ilgili bir eser çıkarmıştı.
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