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Yaramazlara biraz batar!

Banksy ilk kez özel hayatını paylaştı: Eşim evden çalışmamdan nefret ediyor

Britanyalı ünlü sokak sanatçısı Banksy, ‘corona’ günlerinde evindeki banyoya yaptığı çalışmayı paylaştı.

Fotoğraf: Instagram

İlk kez kendi özel hayatına ilişkin bir paylaşımda bulunan sanatçının Instagram hesabından yayınladığı çalışmada, bir grup farenin banyoda yarattığı karmaşa ve dağınıklık görülüyor.

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. . My wife hates it when I work from home.

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Çalışmada göze çarpan ayrıntılar arasında bir grup farenin aynayla ve tuvalet kağıtlarıyla oynadığı, diş macununu sıktığı görülüyor. Banksy ayrıca paylaşımın altına şu notu düştü: “Evden çalıştığım zaman eşim bundan nefret ediyor.”

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