Banksy, Batı Şeria’da ‘duvar manzaralı’ otel açıyor

Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy, uzun süren sessizliğini yeni bir sanat eseriyle değil Batı Şeria’da açmaya hazırlandığı bir otelle bozdu.

Son olarak 2015’te, Fransa’da göçmenlere uygulanan polis şiddetiyle ilgili çizimler yapan Britanyalı sanatçının Batı Şeria’daki Beytüllahim kentinde Walled Off (Duvarla kapalı) adında bir otel açacağı duyuruldu.

Guardian’ın haberinde önümüzdeki ay faaliyete geçecek olan otelin ayrım duvarının hemen karşısında yer aldığı ve ziyaretçilere ‘eşsiz bir manzara’ sunacağı belirtildi. Zira ‘utanç duvarı’nda sanatçının 2005’te çizdiği eserler yer alıyor.

Odalarda Banksy eserleri

Dokuz oda ve bir süitten oluşan otel, İsrail hükümetinin geçiş yasağı koyduğu şehrin dışında yer alıyor. Sanatçı, bu sayede Filistinli ve İsrailli gençler arasındaki diyaloğu artırmayı hedefliyor.

Banksy’nin ekibi otelin ‘gerçek bir iş’ olduğunu vurgularken, basına özel olarak açılan mekanın odalarında sanatçının burası için özel olarak tasarladığı eserler görülüyor.

Duvardaki çizimleri hâlâ duruyor

Banksy ilk olarak 2005 yılında Gazze ve Batı Şeria’ya giderek adının dünyaca ünlenmesini sağlayan birçok eser bırakmıştı. Sokak sanatçısının özellikle 2002’de inşa edilen ayrım duvarına yaptığı çalışmalar tüm dünyanın ilgisini çekmişti.

Bir askerin bir eşeğe yaptığı kimlik kontrolünü konu alan çizim, ‘yetkililer’ tarafından aşağılayıcı bulunup silinse de, Banksy’nin diğer eserleri günümüze kadar korunabildi.

2014 yazında 50 gün süren ve 2 binden fazla Filistinli’nin öldüğü İsrail’in operasyonları sonrası gizli tünellerle bir kez daha Gazze kentine giren Banksy, binalardan kalan duvarların üzerine yine çizimler yapmış ve sokak sanatı çalışmalarında olduğu gibi hicivsel dille bir video hazırlamıştı.