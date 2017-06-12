‘Banker Bilo’dan hallice: Mültecileri İstanbul diye Giresun’a bıraktılar

Afgan mültecileri İstanbul diye Giresun’a bırakıp kaçtılar.
İHA’nın haberine göre 109 Afgan göçmen, İran’dan yasadışı yollarla Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesine geldi.
Buradan İstanbul’a gitmek için insan kaçakçılarıyla anlaşan mülteciler İstanbul diye Giresun’un Görele ilçesinde araçtan indirildi.
Mülteciler, yurttaşların çağrısı üzerine gelen jandarmaya, “Burası İstanbul değil mi?” diye sordu.
Mülteciler il göç idaresi himayesine alınacak.
Mültecilerin Giresun’a bırakılması, ‘Banker Bilo’ filminde Şener Şen’in canlandırdığı ‘Maho’ karakterinin köylüleri Almanya vaadiyle kandırarak İstanbul’a bıraktığı hikayeyi akla getirdi.