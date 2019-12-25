Bankayı soydu, tüm parayı ‘Mutlu Noeller’ diyerek sokağa fırlattı

ABD’nin Colorado Springs kentinde bir banka şubesini soyan Wayne Oliver, daha sonra aldığı tüm parayı bankanın önünde sokağa fırlattı.

Fotoğraf: Colorado Springs Polisi

BBC’de yer alan habere göre, 65 yaşındaki Oliver, 22 Aralık pazar sabahı kentteki Academy Bank isimli bankanın şubesini soydu.

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Tanıklar Oliver’ın çantadaki paraları sokağa atarken “Mutlu Noeller” diye bağırdığını söyledi. Tanıklar soyguncunun daha sonra bir kahve dükkanına gidip tutuklanmayı beklediğini belirtti.

Olayın ardından sokağa dağılan tüm para toplanıp bankaya teslim edildi.