İş Bankası Yayınları’ndan Ahmet Cemal’in anısına ilan: Okutarak ve okuyarak yaşatacağız

İş Bankası Yayınları, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden yazar ve çevirmen Ahmet Cemal’i tam sayfa bir gazete ilanıyla andı.

Ahmet Cemal sayısız klasik eseri Türkçe’ye kazandıran, Türkiye’nin en tecrübeli ve prestijli çevirmenlerinden biriydi. Dünyanın önde gelen yazar ve felsefecileri Ingeborg Bachmann, Walter Benjamin, Bertolt Brecht, Elias Canetti ve Stefan Zweig, Cemal’in Türkçe’ye kazandırdığı isimlerden sadece birkaçıydı.

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İş Bankası Yayınları, gazetelerin kitap eklerine verdiği ilanda Cemal’i biyografik bir metinle anarak, “Ahmet Cemal’i okutarak ve okuyarak yaşatacağız” dedi.

Metinden bir bölüm şöyle: “Okumadan yaşayamadığı için günün birinde edebiyat çevirmenliğine bulaştı. Yılların akışı içinde repertuarına, Stefan Zweig, Paul Celan, Reiner Maria Rilke, Robert Musil, Franz Kafka, Walter Benjamin, Goethe, Nietzsche, Ingeborg Bachmann, Elias Canetti gibi yazarlar eklendi. Hiçbir çevirisini zamanında teslim etmedi. İmzaladığı çeviri sözleşmelerinde ‘Teslim tarihi’ bölümüne hiçbir zaman bakmadı. Elindeki çeviriyi ancak o ‘bitti’ dediği zaman yayıncısı görebildi.”

Edebiyata ve çeviriye adanmış bir ömür

İzmir’de 1942’de doğan Cemal, basın danışmanlığı ve çeviri dersleri vermesinin yanısıra Varlık, Yazko Edebiyat ve Milliyet Sanat gibi dergilerde yazarlık, Yazko çeviri dergisinde de genel yayın yönetmenliği yaptı.

Farklı üniversitelerde sanat tarihi, estetik, kültür tarihi, metin yazımı, çağdaş tiyatro gibi dersler veren yazar, aynı zamanda dünyanın önde gelen yazar ve felsefeciler Ingeborg Bachmann, Walter Benjamin, Bertolt Brecht, Hermann Broch, Elias Canetti, Paul Celan, Ernst Fischer, J.W.v. Goethe, E.H. Gombrich, Friedrich Hölderlin, Franz Kafka, Heinrich von Kleist, Georg Lukacs, Robert Musil, Friedrich Nietzsche, Novalis, Erich Maria Remerque, Rainer Maria Rilke, Friedrich Schiller, Anna Seghers, Manes Sperber, Georg Trakl ve Stefan Zweig’ın eserlerini de Türkçe’ye çevirdi.

Yazarın ‘Odak Noktasında Yaşananlar’, ‘Yaşamdan Çevirdiklerim’, ‘Şeref Bey Artık Burada Yaşamıyor’, ‘Bizi Yaşatanlar ve Öldürenler’, ‘Aradığımız Tiyatro’, ‘Oynamak Varken’, ‘Sanat Üzerine Denemeler’, ‘İnsana dönmek’, ‘Giderayak’, ‘Lanetlenmiş Ağustosböcekleri’ ve ‘Okuyan Gençliğe Mektuplar’ başlıklı deneme kitapları, ‘Geçmiş Bir Dua Kitabından’ adlı şiir kitabı, ‘Kıyıda Yaşamak’ adlı bir romanı ve ‘Dokunmak’ adlı bir öykü kitabı, ‘Ben, Nazım, Yaşarken ve Ölürken’ ve ‘Deliliğe Övgüye Methiye’ adlı oyunları bulunuyor.

Çok sayıda edebiyat ödülünün de sahibi Cemal, Hermann Broch’tan yaptığı ‘Vergilius’un Ölümü’ çevirisiyle Avusturya Büyük Devlet Ödülü’ne layık görülmüştü.