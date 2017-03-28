İş Bankası genel müdürü: Belirsizlik hali ekonomiyi yoruyor

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, belirsizlik halinin ekonomiyi yorduğunu, 16 Nisan’da yapılacak referandum sonrası Türkiye’nin yeni bir tarihe odaklanıp odaklanmayacağının önemine dikkat çekti.

Bali, Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde bir gazetecinin sorusu üzerine şöyle dedi: “Ben referandum sonrası Türkiye gündeminin burada etkili olacağını düşünüyorum. Yani referandumdan sonra biz işimize gücümüze dönüp hepimiz kendi rollerimizin gereklerini yapmaya mı devam edeceğiz yoksa yine bir başka tarihe odaklanıp bir başka gündeme odaklanıp bekleyiş haline mi gireceğiz?” dedi.

Bali, ekonomiyi yoran süreçlerden birinin bekleyiş ve belirsizlik hali olduğunu vurguladı.

Yatırımcıların ve tüm piyasa oyuncularının gelecekte ne olacağını görme ihtiyacı hissettiklerini belirten Bali, “Yatırım yapacak olan böyle düşünüyor, bankacılık, iş dünyası dahil tüm kararlar bu şekilde yürüyor… Bu yüzden kamunun bu son dönemde almış olduğu tedbirlerin sonuçlarını yeteri kadar hissedemediğimizi düşünüyorum…” dedi ve ekledi: “Ben biraz daha önümüzü gören belirleyici bir döneme girdiğimizde alınan tedbirlerin çıktılarının çok daha fazla hissedileceğini düşünüyorum.”