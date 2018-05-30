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Yaramazlara biraz batar!

Bankanın şikayetiyle: Sosyal medyada ‘Halkbank’a ceza’ paylaşımına tutuklama

Sosyal medya hesabında Halkbank’ın ceza aldığına ilişkin paylaşımda bulunan Kerim Yılmaz, bankanın şikayeti üzerine hakkında, ‘itibarın zedelenmesi’ suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

Fotoğraf: Reuters

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddiaya konu paylaşımda bulunan kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştı.

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Soruşturma kapsamında paylaşımda bulunduğu iddia edilen kişilerden Kerim Yılmaz, dün Ankara’daki evinde gözaltına alındı.

İstanbul’a getirilen Kerim Yılmaz, emniyet işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Kerim Yılmaz, soruşturmayı yürüten savcı tarafından ifadesi alındıktan sonra, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun, ‘itibarın zedelenmesi’ suçundan tutuklanması talebiyle sevk edildi.

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Mahkeme tarafından tutuklanmasına karar verilen Yılmaz, Üsküdar Paşakapısı Cezaevi’ne gönderildi.

Bankacılık sektörü tedirgin

Çizim: Reuters

ABD’nin İran yaptırımlarını ihlalden suçlu bulunan Halkbank yetkilisi Mehmet Hakan Atilla’ya 32 ay hapis cezası verilmişti. Ceza davasına ilişkin karar duruşması 16 Mayıs’ta görülmüştü.

Türkiye bankacılık sektörü de uzun süredir ABD’deki davaya bağlı Halkbank’a gelme olasılığı olan cezanın yarattığı belirsizlikten dolayı tedirgin.

Davanın sonucu, Halkbank davaya taraf olmasa da, ABD’nin ekonomik yaptırımlarını delen bankalara daha önce para cezası kesmiş olması, Halkbank’ın da böyle bir ceza alabileceği endişelerini yaratmıştı.

Halkbank geçen aylarda ABD’li bir hukuk firmasıyla anlaşarak ABD’li kurumlarla iletişime geçtiğini, ayrıca uluslararası bir inceleme firmasını bankada araştırma ve inceleme yapmak için davet ettiğini belirtmişti.

Son olarak, sosyal medyada Halkbank’ın 49 milyar dolar ceza aldığı iddiasına dair paylaşımlar görülmüş, Halkbank yönetimiyse bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de, “Halkbank’a ilişkin bir karar yok. Bunlar uydurma. Halkbank’a 49 milyar dolar ceza verileceği uydurma bir haber” demişti.

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