Bankanın camını kırdı; emniyetteki ifadesinde ‘Cezaevine girmek için yaptım’ dedi

Adana’da dün bir bankanın camını çekiçle kıran Osman B., gözaltına alındı. Osman B., emniyetteki ifadesinde, “Ailemle sorunlarım vardı, cezaevine girmek için yaptım” dedi.

Fotoğraf: DHA

Özel bir bankanın Seyhan ilçesindeki Gürselpaşa Mahallesi’ndeki şubesinin camını kıran Osman B.’yi görenler durumu polise bildirdi. Bu sırada yoldan geçen bir görgü şahidi onun üzerine atlayıp çekici elinden aldı.

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Olay yerine giden polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Osman B., emniyetteki ifadesinden sonra adliyeye sevk edilirken kendisini görüntüleyen gazetecilere de “Pişmanım, ailemle kavga ettim. İçki içmiştim, kredi kartı borcum vardı” dedi.