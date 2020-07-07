Bankaların KHK’lılara neden işlem yapmadığı sorusuna Albayrak’tan yanıt: Mevzuat uygulanıyor

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun KHK’yla ihraç edilen kamu görevlilerine bankalar tarafından uygulanan ayrımcı politikalara ilişkin üç soru önergesini, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bankalar mevzuatının linkini göndererek, “İlgili mevzuat hükümleri uyarınca işlem uygulanmakta” diye yanıtladı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Gergerlioğlu KHK’yla ihraç edilen kişilere yönelik bankaların ayrımcı politikalarını “Bankalar KHK’lilere neden kredi vermiyor”, “Bankalar KHK’lilere neden hesap açmıyor” ve “Bankalar neden KHK’lilerin hesaplarına bloke koyuyor” diye üç farklı önergeyle Meclis gündemine taşımıştı.

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HDP’li vekil, kendisine maaş hesabı açılmayan, kredi kartı verilmeyen ve hesabına bloke konan üç KHK’lının yaşadıklarına dair soru önergesinde, bu vatandaşların neden yurttaşlık haklarından yararlanamadığını, buna benzer uygulamalarla ilgili şikayetleri ve bankaların böyle uygulamalar yapmak için yetkisi olup olmadığını sormuştu.

Albayrak, her üç soru önergesini de “İlgili mevzuat hükümleri uyarınca işlem uygulanmakta” deyip bankalar mevzuatının linkini paylaşarak yanıtladı.

Hazine bakanı, kendisine yöneltilen pek çok soru önergesine ‘link atarak’ cevap veriyor.