Bankaların karı 11 ayda yüzde 8 düştü; batık krediler yüzde 5’in üstünde

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından kasım ayına ilişkin yayınlanan verilere göre bankacılık sektörünün ocak-kasım net kârı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 8 düşüşle 46.61 milyar lira oldu.

Bankacılık sektörünün kredileri kasım sonu itibariyle 2.6 trilyon lira olurken aktifleri 4.36 trilyon lira oldu.

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Sektörün yine kasım sonu itibariyle sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 19 olarak kaydedildi.

Sektörde kasım sonu itibariyle temerrüde düşmüş kredi oranı ise yüzde 5.23 olarak kayda geçti.