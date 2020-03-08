Bankaların aldığı ücret ve komisyonlar düşürüldü

Finansal tüketicilerden alınacak ücretlere ilişkin esasları belirleyen Merkez Bankası (MB) tebliği yayınlandı.

Fotoğraf: Reuters

Resmi Gazete’nin 7 Mart tarihli sayısında yayımlanan finansal tüketicilere sunulan ürün veya hizmetlere ilişkin olarak faiz veya kar payı dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türleri ile bunlara ilişkin esasları belirleyen tebliğe göre, tüketicilerden çeşitli adlar altında alınan ücretler, getirilen sınırlama sayesinde düştü.

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Tutarlar belirlendi

EFT işlemlerinden alınacak ücret işlem tutarının 1000 liranın altında olması halinde mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli ödemelerde 1 lirayı (eski sınır 6 lira), ATM’den yapılan işlemlerde 2 lirayı (eski 17 lira), diğer kanallar ile yapılan işlemlerde ise 5 lirayı (eski 67 lira) geçemeyecek.

Bankalar, tüketici kredisi veren finansal kuruluşlar ve kart çıkaran kuruluşlar, verdikleri hizmetler için yönetmelikle belirlenen ücret ve parasal sınırları her yıl azami, yıllık tüketici fiyat endeksi artış oranında artırabilecek. Önceki uygulamada, bu artış, yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1.2 katı olarak belirlenmişti.

Kredide ücret alınmayacak

MB tebliği kapsamında, tüketicilere kullandırılacak krediler için kredi ihtiyacının karşılanmasına olanak sağlayan sistemin işletilmesi ve operasyonel süreçlerin yönetilmesi amacıyla alınan tahsis ücreti dışında, istihbarat ücreti, kredi işlem fişi ücreti, ödeme planı değiştirme ücreti, değişken taksitli ödeme planı ücreti gibi her ne ad altında olursa olsun başkaca bir ücret alınamayacak. Kredi tahsis ücreti, kullandırılan kredi anaparasının binde 5’ini geçemeyecek.

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Avans ücreti

Kredili mevduat hesaplarından kullandırılan krediler ile kredi kartlarından yapılan taksitli nakit avans işlemleri için ücret tahsil edilemeyecek. Nakit avans kullanılması durumunda tahsil edilen ücret, avans tutarının yüzde 1’ini geçemeyecek.

Borç bakiyesi bulunan kredi kartı iptal edilebilecek

Tüketicinin kredi kartı iptal talepleri, ilgili kredi kartıyla ilişkilendirilen herhangi bir borç bakiyesi bulunduğu gerekçe gösterilerek reddedilemeyecek. Bu şekilde iptal edilen kredi kartlarının borç geri ödeme dönemlerinde yıllık üyelik ücreti tahsil edilemeyecek.

Tebliğ kapsamında ayrıca, tüketicilerin açtıkları mevduat ve katılım fonu hesaplarının açılış işlemlerinde katlanılan operasyonel süreçler ve hesapların işletimi, hesapların işletime hazır bulundurulması, saklama hizmeti verilmesi ve bilgi işlem sistemi yatırımları çerçevesinde herhangi bir ücret tahsil edilemeyecek.

Düzenlemeye göre, kıymetli maden transfer işlemlerinden alınacak ücret, transfer sistemini işleten kuruluş tarafından işlem başına belirlenen transfer komisyonu/ücreti ile bu komisyonun/ücretin azami yüzde 15’ine kadar belirlenebilecek tutar toplamını aşamayacak.

Başka bankaların ATM’lerinde işlem

Yurt içi başka kuruluş ATM’si aracılığıyla gerçekleştirilen işlemlerden alınabilecek ücret, diğer kuruluşa işlem karşılığı ödenen tutar ile bu tutarın azami yüzde 15’ine kadar belirlenebilecek tutar toplamını aşmayacak şekilde, tüketici ile ilgili kuruluş arasında düzenlenen sözleşme çerçevesinde belirlenecek veya işlem anında finansal tüketicinin onayı alınarak tahsil edilebilecek.

Kiralık kasalar

Tebliğe göre, kiralık kasa ziyaretine ilişkin herhangi bir ücret alınamayacak. Kiralık kasa depozito bedeli kiralanan kasanın bir yıllık kira bedelini aşamayacak.

Geçtiğimiz günlerde yapılan düzenlemeyle, ticari müşterilerden alınabilecek ücret, masraf ve komisyonların sayısı 2 bin 400’den 51 adede, finansal tüketicilerde 20’den 16’ya indirildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 2014 yılında da finansal tüketicilerden alınabilecek ücret ve komisyonları 20 ile sınırlandırmıştı. Önceki uygulamada bir sınır yoktu.

Aynı gazetede yer alan bir yönetmelikle, BDDK’ya ait finansal tüketicilerden alınacak ücretlere ilişkin usül ve esaslar hakkında yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.