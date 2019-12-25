‘Bankaları rahatlatmak’ için kurulacak şirkete Hazine de ortak oluyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Birleşik İpotek Finansmanı Anonim Şirketi’ne yüzde 5 ortak olacak.

Fotoğraf: Reuters

Resmi Gazete’de yayımlanan cumhurbaşkanı kararına göre Hazine kurulacak olan şirkete 500 bin lira kuruluş sermayesi aktaracak.

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Hazine çalışma yürütüyordu

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, elde kalan yüksek konut stoku nedeniyle sıkıntıya giren inşaat ve finans sektörlerini rahatlatmak için bir süredir çalışma yürüttüğü bildiriliyordu.

Son raporlara göre İstanbul’da elde kalan konut stoku 300 bin civarındayken, Türkiye genelinde bu rakam 2 milyona varıyor.

Kurulacak olan ipotek finansmanı şirketinin de bu işlevi yerine getirmek için bir varlık havuzu oluşturarak, konut stoklarını bu havuz üzerinden menkul kıymetleştirip çeşitli kampanyalarla sermaye piyasasında tüketiciye sunması planlanıyor.

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Bankaları rahatlatacak

Uygulama taslak aşamasındayken Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin açıklamasında, sorunlu kredilerin dışında kalan kredi stoğunun bankalardan alınarak riskin azaltılması, böylece bankaların düşük faiz marjıyla kredi verme olanağı elde etmesinin hedeflendiği belirtilmişti.

SPK şirketin faaliyetlerini anlatıyor

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yayınladığı ilgili tebliğe göre bu tür şirketlerin iki faaliyeti bulunuyor.

Bu iş kollarından biri likidite faaliyeti, diğeriyse menkul kıymetleştirme.

İlkinde konut finansmanı kuruluşları, bilançolarında bulunan konut kredilerini ipotek finansmanı kuruluşuna (İFK) teminat olarak göstererek, karşılığında İFK’dan kaynak kullanıyor. İFK böylece konut finansmanı kuruluşlarına likidite sağlamış oluyor.

Diğer iş kolu ise, menkul kıymetleştirme faaliyeti. Burada İFK, devraldıkları konut kredilerine dayalı olarak, ipoteğe dayalı menkul kıymet ihraç ediyor.

Şirkete bankaların dışında Türkiye Bankalar Birliği, Katılım Bankaları Birliği, Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, Finansal Kiralama Birliği gibi kurumların da ortak olması bekleniyor.