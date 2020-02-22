Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bankaları batık kredilerden kurtarma hamlesi: İngiliz şirket yetkilendirildi

Bankalar, bilançolarındaki tahsilat imkanı yüksek olan ancak takibe atılan milyarlarca dolarlık kredinin çözümüne yardımcı olunması kapsamında, bu kredilerin bir kısmının aktarılabileceği bir varlık yönetim şirketi kurulmasını değerlendirmek için merkezi Birleşik Krallık’ın başkenti Londra’da bulunan Ernst&Young’ı (EY) yetkilendirdi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

2018’deki kur krizinin özellikle inşaat ve enerji sektöründe yarattığı sıkıntıların ve bu alandaki sorunlu kredilerin çözümüne yönelik, bu iki sektördeki takipteki kredilerin aktarılmasının planlandığı fon kurma çalışmaları yürütmüş ancak bu çalışmalar bir sonuca ulaşamamıştı.

Reklam

Ön rapor hazırlanacak

Reuters ajansına konuşan konuya yakın iki kaynağın verdiği bilgiye göre, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Ernst&Young’ı bu ayın başlarında yetkilendirdi. Mart veya nisan aylarında varlık yönetim şirketinin uygulanabilirliği hakkında bir ön rapor hazırlanması hedefleniyor.

TBB, Ernst&Young’ın bu konuda yetkilendirildiğini doğruladı.

‘Mega varlık yönetim şirketi’

Konuya yakın bir kaynak bazı bankacıların bu fikri ‘mega varlık yönetim şirketi’ olarak nitelendirdiklerini çünkü bu şirketin inşaat ve enerji sektörlerindeki takipteki krediler de dahil olmak üzere çok sayıdaki Türk şirketinin takipteki kredilerini bünyesinde barındıracağını söyledi.

Reklam

Konuya yakın bir kaynak şöyle konuştu: “Varlık yönetim şirketi çalışmaları için EY’dan danışmanlık alınıyor. Nasıl bir yapıda olacağı konusu görüşülüyor. Kurulması planlanan şirketin takipteki kurumsal kredilere ve KOBİ kredilerine odaklanması hedefleniyor.”

Yüzde 5’i geçti

Takipteki kredi oranı 2019 sonu itibariyle toplam kredilerin yüzde 5.4’ünü oluşturuyor.

Adının açıklanmasını istemeyen iki kaynağın verdiği bilgiye göre, varlık yönetim şirketi, sorunlu enerji kredilerini bünyesine alacak fon da dahil olmak üzere, bu kredilerin çözümüne yönelik ilerleme kaydetmekte zorlanan diğer fikirlerin yerini alabilir.

Temmuz ayında konuya ilişkin yayınladığımız haberde, bankaların söz konusu fon modeli üzerinde henüz anlaşamaması nedeniyle bankaların ve şirketlerin bu iki sektörde 20 milyar dolara yakın sorunlu kredinin yeniden yapılandırılmasında ilerleme kaydetmekte zorlandığı belirtilmişti.

Bankaların karı 11 ayda yüzde 8 düştü; batık krediler yüzde 5’in üstünde

Akbank 715 milyon liralık gecikmiş alacağını 33 milyon liraya sattı

Bankaların karı 10 ayda yüzde 10 düştü; batık kredi oranı yüzde 5’in üstüne çıktı

Garanti 323 milyon liralık gecikmiş alacağını 25 milyon liraya sattı

Moody’s: BDDK’nın ‘batık kredi’ kararı Türk bankaları için olumlu

Bankalar zarar niteliğindeki kredileri kayıtlardan düşülebilecek

Reuters: Sorunlu kredilerin satışını kolaylaştırmak için düzenleme planlanıyor

Bankalar ‘batık kredilerini’ devretmek için varlık şirketi kuruyor

İş Bankası 1.1 milyar liralık gecikmiş alacağını 32.4 milyon liraya sattı

Moody’s: 46 milyar liralık kredinin takibe atılması ‘negatif’

Reuters: 46 milyar lira takibe alındı çünkü bankalar yeniden yapılandıramıyordu

BDDK, bankalardan 46 milyar liralık batık kredi için zarar karşılığı ayırmasını istedi

Garanti 260 milyon liralık gecikmiş alacağını 18.5 milyon liraya sattı

Garanti 365 milyon liralık gecikmiş alacağını 19.5 milyon liraya sattı

Garanti Bankası kar payı dağıtmayacak

Goldman Sachs, Türk bankalarındaki yapılandırılan kredileri almak istiyor

Japon ve Amerikalı yatırımcılar Türk bankalarındaki batık kredileri almak istiyor

Bankalar borç yapılandırınca: Firmaların üçte biri konkordatodan çıktı

Piyasada açmaz: Bankalar, batık kredileri KGF’den istiyor, KGF ‘Yapılandır’ diyor

‘Yeniden yapılandırma’ anlaşması imzalandı: Kriter ‘en az 100 milyon TL’ borç

S&P’ye göre ‘sert iniş’: Lira üç yıl daha düşecek, batık krediler ikiye katlanacak

Batık krediler 10 ayda 18.2 milyar lira arttı: 80 milyarı aşkın borç ödenemiyor


SON HABERLER

Atakan ve ailesi psikolojik destek alıyor

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Atakan ve ailesine pedagojik yönlendirme ve rehberlik hizmeti sağlanmaya başladığını açıkladı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...