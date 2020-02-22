Bankaları batık kredilerden kurtarma hamlesi: İngiliz şirket yetkilendirildi

Bankalar, bilançolarındaki tahsilat imkanı yüksek olan ancak takibe atılan milyarlarca dolarlık kredinin çözümüne yardımcı olunması kapsamında, bu kredilerin bir kısmının aktarılabileceği bir varlık yönetim şirketi kurulmasını değerlendirmek için merkezi Birleşik Krallık’ın başkenti Londra’da bulunan Ernst&Young’ı (EY) yetkilendirdi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

2018’deki kur krizinin özellikle inşaat ve enerji sektöründe yarattığı sıkıntıların ve bu alandaki sorunlu kredilerin çözümüne yönelik, bu iki sektördeki takipteki kredilerin aktarılmasının planlandığı fon kurma çalışmaları yürütmüş ancak bu çalışmalar bir sonuca ulaşamamıştı.

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Ön rapor hazırlanacak

Reuters ajansına konuşan konuya yakın iki kaynağın verdiği bilgiye göre, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Ernst&Young’ı bu ayın başlarında yetkilendirdi. Mart veya nisan aylarında varlık yönetim şirketinin uygulanabilirliği hakkında bir ön rapor hazırlanması hedefleniyor.

TBB, Ernst&Young’ın bu konuda yetkilendirildiğini doğruladı.

‘Mega varlık yönetim şirketi’

Konuya yakın bir kaynak bazı bankacıların bu fikri ‘mega varlık yönetim şirketi’ olarak nitelendirdiklerini çünkü bu şirketin inşaat ve enerji sektörlerindeki takipteki krediler de dahil olmak üzere çok sayıdaki Türk şirketinin takipteki kredilerini bünyesinde barındıracağını söyledi.

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Konuya yakın bir kaynak şöyle konuştu: “Varlık yönetim şirketi çalışmaları için EY’dan danışmanlık alınıyor. Nasıl bir yapıda olacağı konusu görüşülüyor. Kurulması planlanan şirketin takipteki kurumsal kredilere ve KOBİ kredilerine odaklanması hedefleniyor.”

Yüzde 5’i geçti

Takipteki kredi oranı 2019 sonu itibariyle toplam kredilerin yüzde 5.4’ünü oluşturuyor.

Adının açıklanmasını istemeyen iki kaynağın verdiği bilgiye göre, varlık yönetim şirketi, sorunlu enerji kredilerini bünyesine alacak fon da dahil olmak üzere, bu kredilerin çözümüne yönelik ilerleme kaydetmekte zorlanan diğer fikirlerin yerini alabilir.

Temmuz ayında konuya ilişkin yayınladığımız haberde, bankaların söz konusu fon modeli üzerinde henüz anlaşamaması nedeniyle bankaların ve şirketlerin bu iki sektörde 20 milyar dolara yakın sorunlu kredinin yeniden yapılandırılmasında ilerleme kaydetmekte zorlandığı belirtilmişti.



