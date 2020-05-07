BDDK ‘manipülasyon’ yönetmeliği yayınladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal piyasalarda manipülasyon, yanıltıcı işlem ve uygulamaları belirleyen yönetmelik yayınladı.

Fotoğraf: DHA

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ‘Finansal Piyasalarda Manipülasyon Ve Yanıltıcı İşlemler Hakkında Yönetmelik’, Bankacılık Kanunu’nun 76/A sayılı maddesine göre hazırlandı.

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İlgili madde, BDDK’ya finansal piyasalarda manipülasyon, yanıltıcı işlem ve uygulamaların belirlenmesine yönelik yetki veriyor.

‘Corona’ salgınının ekonomiye olumsuz etkisini azaltmak amacıyla son dönemde bir dizi düzenlemeye giden BDDK, geçen gün de bankaların bazı yurt dışı lira işlemlerinde sınırlama getirmişti.

Bugün yürürlüğe giren yönetmelikte, bankalarca yapılan ve Bankacılık Kanunu’nun 76/A kapsamına giren manipülasyon ve yanıltıcı işlem ve uygulamalar şu şekilde sıralandı:

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