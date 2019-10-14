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Yaramazlara biraz batar!

Bankalara 25 milyon liradan fazla borcu olan şirketlere yapılandırma imkanı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) bankalara 25 milyon lira ve üzerinde kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler için ‘finansal yeniden yapılandırma’ (FYY) uygulamasına başlanacağını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

TBB’den yapılan açıklamada, 25 milyon liranın altındaki küçük ölçekli şirketlerde uygulamaya başlanması için onay beklendiği ifade edilirken, haklarında iflas kararı bulunan borçluların ise FYY’den yararlanamayacağı belirtildi.

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Geçen sene ağustosta yaşanan kur krizinin ardından TBB’nin ocak sonuna yayınladığı ‘Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması’ borç toplamı 100 milyon liradan büyük olan borçluların yeniden yapılandırmasına imkan tanıyordu.

TBB açıklamasında uygulamayla borçlarını ödemeye niyetli olan, ancak gelir-gider dengesi bozulduğu için edimlerini yerine getiremeyen müşterilerin geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine imkan verilmesi amaçlandığı kaydedildi.

Ayrıca, Çerçeve Anlaşması’nı imzalayan alacaklı kuruluşlar TBB tarafından güncel olarak ilan edilecek.

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