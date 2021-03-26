Bankalar milyarlar kazanıyor: Danıştay’a göre ‘hesap işletim ücreti’ hukuksuz değil

Danıştay 10’uncu Dairesi, bankaların ‘hesap işletim ücreti’ almasında hukuka aykırılık görmedi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) açılan davada, ‘hesap işletim ücreti’ ve ‘nakit avans ücreti’ gibi ücretlerin bir gidere dayanmadığı belirtilerek iptali istenmişti.
BDDK ise uygulamayı savunarak, ilgili yönetmeliği iptali halinde masrafların bankara yansıyacağını kaydetmişti.
Hürriyet’in haberine göre daire, tarafların savunmalarının ardından karara vardı. Kararda, “Hesap işletim ücretinin alınmasında hukuka aykırılık görülmemiştir” dendi.
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Danıştay 15’inci Dairesi’nin hesap işletim ücretini iptal ettiği kararı bozmuştu. 10’uncu dairenin kararında bu da anımsatıldı.
Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Bankaların, yalnızca hesap işletim ücreti adı altında yılda aldıkları para 10 milyar liraya yakın” diye konuştu.