Bankalar borç yapılandırınca: Firmaların üçte biri konkordatodan çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 5.4 milyar liralık kredinin yapılandırılmasıyla 318 firmanın konkordatodan çıktığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Albayrak, ‘Adım adım ekonomi Kocaeli’ programında konuştu.

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“Konkordato süreci bankaların kredi yapılandırmada süreci sayesinde hızlı bir şekilde geriye dönmeye başladı, konkordatoda da dengelenme başladı” diyen Bakan Albayrak şöyle devam etti: “Mart nisan gibi 10 milyar lira gibi bir paket konkordatodan çıkmış olacak, konkordato isteyen firma sayısında da ciddi düşüş var, azalma yüzde 50, yüzde 70 civarında.”

Konkordato terimi, borçlarını ödeyemeyen şirketin mahkemeye başvurarak, alacaklılara belli bir düzen içinde ödeme yapılmasını talep etmesine ilişkin uygulanan prosedür için kullanılıyor.

Aralık 2018 itibariyle 846 şirket

Piyasalarda özellikle son altı-dokuz aylık dönemde alacak-verecek dengesini sağlayamayan farklı sektörlerden şirketler ve de şahıslar, bankalardan ve alacaklılardan gelen kredi baskısına karşı koymak adına konkordato ilan ediyor.

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Aralık 2018 itibariyle 846 şirketin konkordato ilan ettiği açıklanmış, kaç şirketin mahkemeye konkordato başvurusu yaptığı ise belirtilmemişti.

Başvuru zorlaştırılmıştı

Yine Aralık 2018’de konkordato ilanını zorlaştıran bir teklif yasalaşmış, konkordato ilanları için yeni şartlar getirilmişti.

Şirketlerin bankalara borçlarının yeniden yapılandırılmasına dair ‘çerçeve anlaşma’ da Eylül 2018 itibariyle imzalanıp uygulamaya girmişti. Buna göre, banka, faktoring gibi finans kurumlarına toplam borcu 100 milyon TL ve üzeri olan şirketlerin yeniden yapılandırma başvurusu yapabiliyor.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) kasım ayı itibariyle bankaların yapılandırdığı kredilerin miktarının 118 milyar lira olduğunu söylemişti.