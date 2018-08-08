Bankalar Birliği’ne göre yapılandırma isteği ‘gayet normal’: Elbette pazarlık olur

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, “Kredilerde cari koşullarla yapılandırma isteği gayet normal” dedi.

Son birkaç ay içerisinde Türkiye’nin önde gelen sermaye grupları bankalardan borç yapılandırması talebinde bulunuyordu.

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Son olarak, Doğuş Grubu dövizdeki kur farkından dolayı zarar ettiği gerekçesiyle bankalarla masaya oturarak ‘yeniden vadelendirme’ planı üzerinde çalışmaya başlamıştı.

‘Yapılmaya devam edecek’

NTV’de konuşan Aydın, şirketlerdeki kredi yapılandırma talebinin normal olduğunu dile getirerek, “Türkiye’de en son gündeme getirilen yapılandırmalarda bankalar ticari mantık içinde üzerlerine düşenleri yapıyor. Yapılmaya da devam edecek. Bunlar Türkiye’nin iyi firmalarıdır. Elbette aramızda birtakım pazarlıklar olacaktır” dedi.

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Yaklaşık 40 bin şirketi temsil eden Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun son raporuna göre, şirket bilançoların ciddi bozulmalar görülürken, Merkez Bankası rakamlarına göre özel sektörün mart sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 401 milyon dolar artarak 18.6 milyar dolar, uzun vadeli kredi borcu ise 5.5 milyar dolar artarak 226.8 milyar dolara çıkmıştı.

Son dönemde Yıldız Holding, Doğuş Holding ve Unit Holding gibi büyük sermaye grupları bankalardan borç yapılandırması talebinde bulunmuştu.

‘Sorunlu kredi yüzde 10-15’

Sorunlu şekle dönüşebilecek kredi miktarının toplam krediler içindeki payının yüzde 10-15’ler civarında olduğunu belirten Aydın, ‘nakit akışı sıkıntılı olan firmaların sorunlu olmadığını’ savundu.

Aydın şöyle konuştu: “Ben size ayda 500 lira ödüyordum, işlerin gidişatına göre rekabet arttı ben size 400 ödeyebileceğim. Adamın söyledikleriyle yapacakları uyumluysa yapılandırıyoruz. Kamuoyunda tartışılan ve belli bölümlerini yapılandırdığımız firmalardan bu süre içinde ciddi tahsilatlar yaptık. Yeniden yapılandırmayı kimse teşvik etmiyor. Ama bu bir zorunluluksa bunu yapacağız. Bir firma gerçekten ayakta durmayacaksa onun için donuk alacak sistemini çalıştırmak daha iyi bir şeydir. Sadece biz yapmıyoruz diğer ülkelerde de bunlar yapıldı.”