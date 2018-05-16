Bankalar birliğinden hükümete destek: Riskleri yönetebilecek kabiliyetteyiz

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) son ekonomik gelişmelerle ilgili yaptığı değerlendirmede bankacılık sektörünün riskleri hükümetle işbirliği halinde yönetebilecek kabiliyette olduğu vurgulandı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s yayınladığı raporda Türk bankacılık sisteminin görünümünün fonlama ve aktif kalitesine ilişkin aşağı yönlü riskler nedeniyle ‘negatif’ olduğu açıklanmıştı. Ayrıca ABD’de görülen Hakan Atilla davasıyla ilgili getirilmesi olası bazı yaptırımların bankacılık sistemine olası etkisi de finans dünyasının önemli gündem maddeleri arasında.

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Gözler döviz kurlarındaki artış ve yukarıda sayılan gündem maddelerine çevrilmişken TBB’den yapılan açıklamada şöyle dendi:

“Yakın dönemde ABD’de faiz oranlarının yükselme, dünyada petrol ve emtia fiyatlarının artış eğiliminde olması yanında uluslararası ve bölgesel politik risklerin artması, gelişmekte olan ülkeleri olduğu gibi ülkemizi de etkilemektedir. Hükümetimizin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ve ilgili diğer kurumların temel makro dengelerin sağlıklı olarak sürdürülmesindeki kararlılığı, bu yönde gereken önlemlerin alınmasındaki aktif yaklaşımı sayesinde Türkiye ekonomisi şoklara dayanıklıdır ve makul bir hızda büyümeye devam etmektedir. İç ve dış şokların yaşandığı son on beş yılda Türkiye ekonomisi ortalama yüzde 6’ya yakın büyümüştür.”

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Bankacılık sektörünün uluslararası normlara tam uyumlu olduğu dile getirilerek, bu uyumu gösteren bazı rakamlar sıralandı. Açıklamanın sonunda “Hükümetimiz başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarla yakın istişare ve işbirliği sayesinde, beklenmedik durumlarda aracılık işlevini sağlıklı olarak yerine getiren bankacılık sektörü, büyük ölçüde uluslararası gelişmelerin neden olduğu son dönemdeki zorlu süreçten kaynaklanan riskleri de doğru yöneterek pozitif görünümünü koruyacak kabiliyettedir” dendi.