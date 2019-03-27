Bankalar Birliği: Yurt dışına likitide verilmediği değerlendirmesi gerçek değil

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, Türkiye’de yerleşik bankaların yurtdışında yerleşik bankalara likidite vermediği veya bankalarla TL-yabancı para takas işlemi (swap) yapmadığı, bu nedenlerle yurtdışı piyasalarda TL’nin faizinin çok yükseldiği yönündeki değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’a yazılı açıklama yapan Aydın, uluslararası piyasalarda swap işlemlerinde TL faiz oranlarının yükselmesinin ana nedeninin yurtdışı yatırımcıların döviz alımlarını yapmak için yeterli TL bulamamasından kaynaklandığını, TL’nin ucuz olduğunu ve hep öyle kalacağını düşünerek elinde olmayan TL ile hızlı bir şekilde ve yüksek miktarlarda döviz almaya kalkan yatırımcıların satın aldıkları döviz için TL bulamadıklarını dile getirdi.

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Reuters’da dün yer alan bir haberde TL’deki sert değer kaybı ardından yabancı bankaların TL elde etmek için kullandığı Londra swap piyasasında Türk bankaların yasal sınırların da oldukça altında TL sağlaması eğiliminin bu piyasada likiditenin kaybolmasını ve faizlerin sert yükselişini beraberinde getirdiği belirtilmişti. Reuters’a bilgi veren konu hakkında bilgi sahibi dört kaynak Londra swap piyasasında TL için ana fonlayıcı konumundaki Türk bankalarının işlemlerini ‘gelecek günlerde yasal limit olan yüzde 25’in oldukça altında kalacak şekilde’ şekillendirdiklerini söylemişti.

‘Esaslara uygun davranılıyor’

Aydın, Türkiye’deki bankaların kendi aralarında ve uluslararası ilişkilerinde bankacılık düzenlemelerine, teammüllere ve ticari esaslara ve sözleşmelere uygun davrandığını kaydetti.

Bankaların bilanço, likidite ve risk yönetiminde ve bilanço yönetiminde kullandıkları araçlardan bir tanesinin para değişimi/takası olduğunu, swap olarak da adlandırılan bu işlemde tarafların sözleşmede belirlenmiş zaman içinde farklı para birimlerini veya faiz ödemelerini karşılıklı olarak değiştirdiklerini söyleyen Aydın, şöyle devam etti: “Düzenlemelere göre, Türkiye’deki bankalar, yurtdışında yerleşik bankalar ile TL karşılığı yabancı para takas işlemlerini özkaynaklarının en fazla yüzde 25’i oranında yapabilmektedir. Bu limit içinde olmak kaydıyla, bir bankanın ne miktarda hangi işlemi yapacağı ticari bir karardır. İşlemlerin niteliği, miktarı ve fiyatı ilgili bankaların portföy yapısına, risk anlayışına ve yönetim politikasına göre farklılık gösterebilmektedir.”

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Türkiye’deki bankaların para piyasalarında TL’de net borç alan durumunda olduğunu, Merkez Bankası tarafından sektöre sağlanan günlük likiditenin ortalama 70 milyar TL düzeyinde olduğunu aktaran Aydın, TCMB’nin enflasyonu düşürmek, fiyat istikrarını daha düşük bir enflasyon düzeyinde sağlamak ve finansal istikrarı desteklemek amacıyla uyguladığı sıkı para politikasının TL’nin bulunabilirliğinde ve fiyatında en önemli belirleyici olduğunu belirtti.

“Milli paranın değersizleştirilmesine hiç kimse izin vermez” ifadelerini kullanan Aydın, uluslararası piyasalarda swap işlemlerinde TL faiz oranlarının yükselmesinin ana nedenini şöyle açıkladı: “Yurtdışı yatırımcıların döviz alımlarını yapmak için yeterli TL bulamamasından kaynaklanmaktadır. TL’nin ucuz olduğunu ve hep öyle kalacağını düşünerek elinde olmayan TL ile hızlı bir şekilde ve yüksek miktarlarda döviz almaya kalkan yatırımcılar satın aldıkları döviz için TL bulamamışlardır.”

TL’nin değer kaybetmesine neden olabilecek bu tür spekülatif bir yaklaşıma, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de gerekli duruşun gösterildiğini aktaran Aydın, alınan önlemlerin TL’nin değersizleştirilmesi çabalarını bertaraf ettiğini, TL’nin güçlü ve istikrarlı bir para olduğunun anlaşılmasına katkı sağladığını belirtti.

Aydın, “Para piyasalarında istikrarın kalıcı şekilde sağlanması için alınan önlemler etkisini güçlü bir şekilde göstermiştir” değerlendirmesinde bulundu.

TBB başkanı şöyle devam etti: “Yatırımcılardan TL’ye duydukları güveni sürdürmelerini, iç ve dış piyasalarda işlemlerin sağlıklı olarak devamını bekliyoruz. Yanlış hesap yapanların yanlışlarından dönmelerini tavsiye ediyoruz. Yatırımcılar bilsinler ki ekonomi yönetimi gelişmeleri çok yakından izlemekte, değerlendirmekte ve ekonomimiz için en hayırlı olacak kararlar alınmaktadır.”