Bankalar alacak karşılığı el konulan 10 bin gayrimenkule müşteri arıyor

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Bankalar 10 bin gayrimenkule müşteri arıyor. Ödenemeyen kredilerin teminatı olarak bankalara geçen gayrimenkul sayısı 10 bini aştı.

Dünya’dan Leyla İlhan’ın haberine göre bankaların internet sitelerinde yer alan gayrimenkul satış ilanları itibariyle 8 bin 412 gayrimenkul satışa hazır.

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Bazı bankalar ve diğer finansman şirketleri bu bilgileri açıklamadığı için tam rakam bilinmiyor. Bir kısım gayrimenkul de değerleme aşamasında olduğu için henüz satışa çıkarılmış değil. Bunlar da dikkate alındığında finans sektörü elindeki satılık gayrimenkul sayısının 10 binden fazla olduğu tahmin ediliyor.

Mevcut verilere göre en fazla gayrimenkul satışı olan banka ise 2 bin 422 adetle Vakıfbank.

Banka gayrimenkullerinin satışı alanında faaliyet gösteren gayrimenkul pazarlama şirketlerinden alınan tahmini bilgilerde daha yüksek rakamlar telaffuz ediliyor. Bazı bankalar satışta olan gayrimenkul sayılarını kamuya açık olarak paylaşmamayı tercih edebiliyor.

Bankaların elinde bulunan gayrimenkullerin adet olarak bakıldığında çoğu konut olsa da fabrika, arsa, arazi gibi diğer gayrimenkuller daha fazla.

Piyasa yetkililerine göre son zamanlarda genellikle KOBİ kredileri dolayısıyla bankalara geçen gayrimenkuller yoğunlukta.

Geçtiğimz haftalarda açıklanan Sayıştay raporunda da hükümetin KOSGEB aracılığıyla KOBİ’lere dağıttığı 50 bin liralık sıfır faizli işletme kredilerinin yüzde 65’inin hatalı olduğu tespit edilmişti.