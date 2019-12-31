Bankalar 2019’da 3 milyar liralık gecikmiş alacağını 150 milyon liraya sattı

2019 yılında Akbank, Garanti, İş Bankası ve Yapı Kredi gibi bankalar 3 milyar 60 milyon lira değerindeki takipteki kredi alacaklarını değerinden onlarca kat düşüğüne, 150 milyon liraya varlık yönetim firmalarına sattı.

Fotoğraf: Reuters

Bankalar, kredi kartı, bireysel destek kredisi, kredili mevduat, ticari kredi alacağı, çek hesabı, sigorta alacağı ve masraf hesabı türündeki tahsili gecikmiş alacaklarını yurt içindeki varlık şirketlerine belli bir bedel karşılığında devrediyor. Bu varlık şirketleri daha sonra söz konusu alacakları vatandaşlardan tahsil etmeye çalışıyor.

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Buna göre,

Akbank 26 Aralık’ta takipteki kredi alacakları portföyünün 714.5 milyon lira anapara bakiyesi tutarındaki kısmını 32.8 milyon liraya İstanbul Varlık Yönetim ve Gelecek Varlık Yönetim’e sattı.

Garanti BBVA nisan, ağustos ve aralık aylarında toplamda 947 milyon liralık gecikmiş alacaklarını, 63 milyon liraya Gelecek Varlık Yönetim, Efes Varlık Yönetim ve Sümer Varlık Yönetim’e sattı.

İş Bankası 26 Eylül’de takipteki krediler portföyünün 1.1 milyar lira tutarındaki kısmını 32.4 milyon liraya Efes Varlık Yönetim, Hayat Varlık Yönetim, Birikim Varlık Yönetim ve Doğru Varlık Yönetim’e sattı.

Yapı Kredi bankası 30 Mayıs’ta 298.3 milyon liralık tahsili gecikmiş alacağını 22.7 milyon liraya bedelle Hayat Varlık Yönetim A.Ş. ve Arsan Varlık Yönetim A.Ş.’ye sattı.

2018 yılında bankaların batık kredi miktarı 18.2 milyar lira artışla 82.2 milyar liraya ulaşmıştı.

2019 ekim ayında ise bankaların kredilerin yeniden yapılandırılması konusunda ilerleme kaydedememesi gerekçesiyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 46 milyar lira büyüklüğündeki krediyi takibe almaları konusunda bankalara talimat vermişti.