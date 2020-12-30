Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bankadan 4.5 milyon lira çalındı: Polis, 15 yıllık güvenlik görevlisini arıyor

Sivas’ta bir banka şubesinden zimmetine 3.5 milyon lira geçirdiği ve kasadan 1 milyon lira çaldığı iddia edilen güvenlik görevlisinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

AA’nın aktardığına göre bir banka şubesinde 15 yıldır görev yapan güvenlik görevlisi M.Ç.’nin, sahte imza kullanarak müşterilerin banka hesabında bulunan 3.5 milyon lirayı zimmetine geçirdiğinden şüphelenildi.

Reklam

Ayrıca, anahtarı kendisinde bulunan para kasasından da 1 milyon lira aldığı öne sürülen M.Ç., kayıplara karıştı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yurt dışına kaçtığı tespit edilen M.Ç.’nin yakalanması için başlattıkları çalışma sürüyor.

SON HABERLER

İşten çıkarma yasağının süresi uzatıldı

Salgın nedeniyle iş kanuna eklenen geçici madde kapsamında, iş veya hizmet sözleşmesinin belirli haller dışında işveren tarafından feshedilmesini yasaklayan düzenlemenin süresi 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren iki ay uzatıldı.