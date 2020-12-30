Bankadan 4.5 milyon lira çalındı: Polis, 15 yıllık güvenlik görevlisini arıyor

Sivas’ta bir banka şubesinden zimmetine 3.5 milyon lira geçirdiği ve kasadan 1 milyon lira çaldığı iddia edilen güvenlik görevlisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

AA’nın aktardığına göre bir banka şubesinde 15 yıldır görev yapan güvenlik görevlisi M.Ç.’nin, sahte imza kullanarak müşterilerin banka hesabında bulunan 3.5 milyon lirayı zimmetine geçirdiğinden şüphelenildi.

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Ayrıca, anahtarı kendisinde bulunan para kasasından da 1 milyon lira aldığı öne sürülen M.Ç., kayıplara karıştı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yurt dışına kaçtığı tespit edilen M.Ç.’nin yakalanması için başlattıkları çalışma sürüyor.