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Bankadaki parasına el konulan firari Nişanyan: Devlet değil gangster çetesi

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İzmir’in Selçuk ilçesindeki Şirince’de SİT alanındaki araziye ev yaptığı gerekçesiyle bulunduğu Foça Açık Cezaevi’nden firar eden yazar Sevan Nişanyan, bankada duran parasına el konulduğunu açıkladı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Üç yıldır hapiste bulunan Nişanyan hakkında toplam 11,5 yıl hapis cezası verilmişti.

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Cezaevinden izinli çıkıp firar eden Nişanyan, “Cezaevindeydim, artık değilim. Cezaevine dönmeyi de düşünmüyorum” demiş ve Yunanistan’a siyasi iltica talebinde bulunduğunu açıklamıştı.

Facebook hesabından kısa bir açıklama yapan Nişanyan, “Bir banka hesabında kötü gün parası diye duran 12 bin liram vardı. TC (başka şey bulamadığından) ona el koymuş. Devlet değil gangster çetesi” diye yazdı.

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