Bankada iki kişiyi rehin aldı, bir saat sonra teslim oldu

Antalya’da, banka şubesine giren Özbekistan uyruklu Jamoliddin Orziev, güvenlik görevlisi ve çaycıyı rehin alarak çalışanları ve personeli dışarı çıkarttı. Bir saatin sonunda ikna edilen Orziev, teslim oldu. Gözaltına alınan Orziev’in elindeki tabancanın da kurusıkı olduğu belirlendi.

Fotoğraf: DHA

Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi üzerinde, özel bir banka şubesine saat 09.45 sıralarında gelen Jamoliddin Orziev, belinden tabanca çıkartarak banka güvenlik görevlisi Gürkan Yurt’u rehin aldı.

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‘Herkes çıksın ama hava soğuk, montunuzu alın’

Vücuduna koli bandı sarılı olduğu görülen Orziev, “Çantamda üç kilo bomba var, herkes dışarı çıksın” dedi. Orziev, banka çalışanlarına “Dışarısı soğuk, montunuzu alın, üşürsünüz. Bir saat sonra döneceksiniz zaten. Merak etmeyin” dedi.

Personelin ve müşterilerin çıkmasının ardından banka şubesinde, Orziev, güvenlik görevlisi Gürkan Yurt ve o sırada lavaboda olan çaycı dışında kimse kalmadı. Güvenlik görevlisinin tabancasını da alan Orziev, çalışanların ve müşterilerin çıkmasının ardından şubenin kapısını içeriden kilitledi.

Özel harekat sevk edildi

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ve sağlık ekipleri bölgede hazır bekletildi. Bankanın bulunduğu cadde araç ve vatandaşların geçişine kapatıldı.

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Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan da olay yerine gelerek, ekiplerin koordinasyonunu sağladı. Polisin geldiğini gören Orziev, rehin aldığı iki kişiyle birlikte banka şubesinin üst katına çıktı.

Bir saat sonra ikna edildi

Bir süre sonra banka şubesinden giren iki polis, Orziev’le görüştü. Orziev, polise, “Benim her şeyimi elimden aldılar, yetkili birisiyle görüşmek istiyorum” dedi.

Orziev, olaydan 1 saat sonra Antalya Emniyet Müdür Yardımcısı Sinan Demir tarafından ikna edilerek teslim oldu. Banka şubesinden çıkartılarak gözaltına alınan Orziev, ekip aracına alınarak polis merkezine götürüldü. Orziev’in tabancasının ise kurusıkı olduğu belirlendi.

‘Şaka zannettik’

Banka şubesi çalışanları, olay anında büyük korku yaşadıklarını belirtti. Sadece cep telefonlarını alarak şubeden çıktıklarını anlatan çalışanlar, başka hiçbir şey alamadıklarını söyledi.

Panik halinde dışarı çıktıklarını söyleyen banka çalışanları, önce bunun bir tatbikat ya da şaka olduğunu, sonradan gerçek olduğunu fark ettiklerini belirtti.

Jamoliddin Orziev’in, eşinin üzerine ev kredisi çektiği, en son dün banka şubesine geldiği belirlendi.

Oturma izni bulunan Orziev’in, ikamet yerinin ise Ankara olduğu kaydedildi.

