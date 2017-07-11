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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların özkaynak hesaplamalarını değiştirdi.

Batık kredi nedeniyle bankaya devredilen gayrimenkullerin beş yıl sonra özsermayeden düşüleceğine dair yönetmelik maddesi, yürürlükten kaldırıldı.

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Halkbank’ın hisseleri değer kazandı

Business HT’de yer alan habere göre değişiklikten Halkbank, Vakıfbank ve Albaraka’nın olumlu etkilenmesi bekleniyor.

Düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Halkbank’ın hisseleri yüzde 4.36 değer kazanarak 13.88 TL’ye ulaştı.

‘Uluslararası kurallara veda’

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, bu değişiklikle bankacılık sisteminin uluslararası kurallara veda ettiğini savundu.

Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda, bankacılık sektöründe riski azaltmak ve denetimi sağlamlaştırmak amacıyla Basel Komitesi tarafından belirlenen kriterlere atıf yapan Böke, şunları yazdı: “Türkiye AKP iktidarı tarafından dünyadan kopartılmaya devam ediliyor! Bugün de bankacılık sistemi uluslararası kurallara veda etti. BASEL bitti! Resmi gazetede yayımlanan değişiklikle bankaların özkaynak hesaplamaları değişti. Olmayan varlıklar hesaba dahil edilecek. Bankaların özkaynakları sanal olarak arttırılacak. Resmi gazetede yayınlanan, bankaların bilançoların makyajlanması gerekliliğinin itirafı. Güven yoksa ekonomik sistem altüst olur!”

CHP’li vekil hükümeti “Finansal sistemi bozarsanız tüm ekonomiyi alt üst edersiniz” diyerek uyardı.

‘Kaş yapayım derken göz çıkarır’

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak da düzenlemenin bankaları ‘banka’ olmaktan çıkarıp ’emlakçı’ haline getireceği görüşünde.

Yapılan değişiklikle bankaların elindeki gayrimenkullerin özkaynaklarının yüzde 50’sini aşmama sınırının kaldırıldığına dikkat çeken Öztrak’a göre ‘BDDK’nın bu düzenlemesi bankaların sorunlu konut kredileri nedeniyle sıkıntı yaşadığı algısını pekiştirir. Kaş yapayım derken göz çıkarır.’