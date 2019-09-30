Bankacılık sektörünün ocak-ağustos dönemi net kârı yüzde 14 düştü

Bankacılık sektörünün ocak-ağustos dönemi net kârı geçen yıl aynı döneme göre yaklaşık yüzde 14 düşüşle 32.8 milyar liraya geriledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun verilerine göre bankacılık sektörünün kredileri ağustos sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.1 düşüşle 2.54 trilyon liraya indi.

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Sektörün aktifleri ağustosta 4.27 trilyon liraya ulaşırken, geçen sene ağustosta yüzde 2.85 olan NPL rasyosu ise bu sene aynı dönemde yüzde 4.64’e yükseldi.

Bankacılık sektörünün SYR’si ise Ağustos’ta yüzde 18, çekirdek SYR’si yüzde 14 olarak kaydedildi.