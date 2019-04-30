Bankacılık sektörünün net karında yüzde 12’lik düşüş

Bankacılık sektörünün ilk çeyrekte net kârı yüzde 12 azalarak 12.35 milyar liraya geriledi.

Fotoğraf: Reuters

Dünya’nın haberine göre, sektörün kredileri geçen yıl ilk çeyreğe göre yüzde 15 artışla 2.52 trilyon lira olurken, mevduatlar ise aynı dönemde yüzde 24.2 artışla 2.2 trilyon liraya ulaştı.

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Sektörün aktif büyüklüğü ise 4.14 trilyon liraya çıktı.

Bankacılık sektörünün 2018 Mart ayında yüzde 2.90 olan takipteki kredi oranı bu sene mart ayında yüzde 4.04’e yükseldi.

Geçen sene martta yüzde 17 olan sermaye yeterlilik rasyosu da bu sene mart ayında yüzde 16 olarak gerçekleşti.