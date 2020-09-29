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Yaramazlara biraz batar!

Bankacılık sektörünün net karı 42.9 milyar lira

Bankacılık sektörünün net karı ocak-ağustos döneminde 42 milyar 949 milyon lira oldu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

AA’nın haberine göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) aylık verilerini açıkladı.

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Buna göre, ağustosta bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 5 trilyon 845 milyar 786 milyon lira oldu. Sektörün aktif toplamı 2019 sonuna göre 1 trilyon 354 milyar 968 milyon lira artış kaydetti.

Bu dönemde sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 3 trilyon 481 milyar 901 milyon lira, menkul değerler 1 trilyon 30 milyar 161 milyon lira oldu.

Geçen yılın sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 30.2, krediler toplamı yüzde 31.1 ve menkul değerler toplamı ise yüzde 55.9 yükseldi.

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Ağustosta kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 4.14 olarak kayıtlara geçti.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 15.3 artışla 567 milyar 347 milyon liraya çıktı. Sektörün dönem net karı 42 milyar 949 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 19.28 oldu.

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