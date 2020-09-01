Bankacılık sektöründe temmuz ayı net karı yüzde 147 arttı

Bankacılık sektörünün temmuz ayındaki net karı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 147 artışla 8.25 milyar lira oldu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) aylık verilerine göre bankaların ocak-temmuz dönemi karları yüzde 38 artışla 39.98 milyar lira oldu.

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Kredi ve mevduatta artış

Bankaların kredileri temmuz sonu itibarıyla geçen yıl sonuna göre yüzde 27.2 artışla 3.38 trilyon lira, mevduatı yüzde 25 artışla 3.21 trilyon liraya yükseldi.

Bankaların brüt takipteki alacaklarının kredilere oranı ise hazirana göre 16 baz puan gerileyerek yüzde 4.25’e inerken, bankaların aktifleri geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 25.1 artışla 5.62 trilyon lira oldu.