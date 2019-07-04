Bankacılık sektöründe net kar yokuş aşağı: Yüzde 17 düşüş

Bankacılık sektörünün ocak-mayıs dönemi net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17.3 azalarak 19.7 milyar TL’ye geriledi.

Fotoğraf: DHA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) aylık verilerine göre sektörün kredileri ise geçen yıl aynı döneme göre yüzde 9 artışla 2.55 trilyon liraya çıktı.

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Sektörün aktif büyüklüğü mayıs sonunda 4.27 trilyon TL’ye ulaşırken, mayıs itibariyle takipteki kredi rasyosu yüzde 4.18’e yükseldi.

Bu rakam geçen sene mayıs ayında yüzde 2.82 seviyesindeydi. Bir önceki ay olan nisan verilerinde ise yüzde 4.05 seviyesindeydi.

Verilere göre sektörün mayıs sonunda sermaye yeterlilik rasyosu da (SYR) yüzde 17.