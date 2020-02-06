Bankacılık kanunu değişiyor, manipülatif hareketlere para cezası verilecek

AKP, TBMM’ye bankacılık kanununda değişiklik öngören kanun tasarısı sundu. Tasarıya göre finansal piyasalardaki manipülatif hareketlere idari para cezası uygulanması öngörülüyor.
Reuters’in Anadolu Ajansı’ndan aktardığı habere göre, ‘Sistemik öneme sahip’ bankalara ‘önleme planı’ yapma zorunluluğu getirilmesi, manipülatif işlemlerin tanımlanması, bireylere büyük ölçekli projelere ortak olma imkanı sağlanmasını da içeren kanun teklifinin, TBMM’ye sunulduğu belirtildi.
Tasarı hakkında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan açıklamada da şu bilgiler yer aldı:
- 2005 yılından bu yana bankacılıktaki gelişime bağlı ortaya çıkan gereksinimlerin karşılanması amacıyla kanun değişikliği taslağı hazırlanmıştır.
- Tasarı şeffaflık ve risk yönetim standartlarını ileri taşımaktadır.
- Tasarı katılım, kalkınma ve yatırım bankacılığı ve faktoring şirketlerinin kurumsal yapılarının güçlendirilmesini amaçlıyor.
- Benzer ülke uygulamalarında olduğu gibi finansal piyasalarda yaşanacak manipülatif hareketlere karşı idari para cezası uygulaması getirilecek.
- Tasarı ile bankaların grup bazında kredi risklerinin takibinde önem taşıyan risk grubu tanımı genişletilecek.
- Tasarı ile bankaların ücret ve komisyonları yeniden düzenlenecek, bu konuda yetki Merkez Bankası’na (TCMB) verilecek.
- Taslak, bankalara olası sorunlara karşı daha pro-aktif bir yaklaşım kazandırılmasını benimsemektedir.