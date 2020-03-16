Bankacılık işlemlerinde artık annenin evlenmeden önceki soyadı sorulmayacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yeni düzenlemesiyle bankaların vatandaşların işlemlerini yapmadan güvenlik sorusu olarak annenin evlenmeden önceki soyadını sorması uygulaması sona eriyor.

Fotoğraf: DHA

Hürriyet’ten Neşe Karanfil’in haberine göre bundan sonra elektronik bankacılık hizmetlerinin sunulması esnasında hiçbir aşamada annenin evlenmeden önceki soyadı kimlik doğrulama amacıyla kullanılamayacak. Düzenleme 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak.

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Dün resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğin ‘Elektronik Bankacılık Hizmetleri’ başlıklı bölümünde, müşterinin ‘kimlik doğrulama ve işlem güvenliği’ yeniden düzenlendi. Düzenleme sosyal medya kullanılarak bu bilgileri edinip dolandırıcılık yapılmasının önüne geçmeyi amaçlıyor. Yetkililer, dolandırıcıların kişinin Facebook hesabında annesi ya da dayısı ile yaptığı bir paylaşımdan bilgi edinerek bankacılık hizmetleri sırasında güvenlik sorularını aşabildiğini belirtti.

Resmi kimlik belgesi üzerindeki bilgiler de artık bankacılık sisteminde güvenlik doğrulaması için kullanılamayacak. Yönetmelik değişikliğiyle müşterilerin kendilerine özel bilgilerle güvenlik sorusu oluşturacak.