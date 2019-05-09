Bankacılara göre MB hamlesi işe yaramaz: Faizler yüzde 33’e kadar yükselebilir

Liranın yılbaşından bu yana yüzde 15’lik değer kaybı Merkez Bankası’nı (MB) tekrar ek sıkılaştırma politikasına döndürdü. Ancak Ankara’nın duruşu ve ekonomideki daralma ortamı nedeniyle kısa vadede politika faizinde bir artış olması olası görünmüyor.

Fotoğraf: DHA

Analistlere göre, faiz artırımının gündeme gelmesi için lirada geçen yılın ağustos ayındakine benzer sert bir atağın görülmesi gerekiyor.

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MB bugün haftalık repo ihalelerine tekrar ara verdi, zorunlu karşılıklara yönelik de düzenleme yaptı. Böylece son toplantıdaki söylem değişikliği ardından liradaki baskıyı durdurmak adına örtülü faiz artışı yaparak ek sıkılaştırma adımlarına geri dönülmüş oldu.

Bu tür ‘arka kapı’ uygulamalarının ‘daha önce olduğu gibi’ liradaki baskıyı hafifletmeyeceği belirtilirken, bir süre öncesine kadar bu yıl için MB’den faiz indirim beklentilerinin konuşulduğu piyasada, liranın daha fazla değer kaybetmesi, beklentileri tekrar faiz artırımı yönüne çevirdi.

Para piyasaları şu anda MB faizlerinde düzenli ancak yüksek miktarda artış fiyatlıyor.

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İşlemciler piyasanın, fiyatlamaları düzgün yansıtmayacak şekilde bozulmuş olabileceğini belirtse de bir ve üç aylık libor faizleri, bir yıl içinde faizlerin yüzde 33.5’e kadar yükselebileceğine işaret ediyor.

‘Korkum MB’nin yeniden swap müdahalesi yapması’

Reuters’ın haberine göre, MB’nin şu anki faiz seviyesinin oldukça yüksek olduğunu söyleyen bir bankacı, “Repo ihaleleri ile faizi 1.5 puan artırdı, toplamda üç puan artırma ihtimali var. Gerçek faiz artırımına gitmeden önce bu adımların ne kadar işe yarayacağını görmek isteyecektir. Fakat Türkiye’nin içinde bulunduğu ağır satış baskısı faizin düşük olmasından değil, tamamen yurtiçi siyasi ve yurtdışı gelişmelerden kaynaklanıyor. Bu tarz hamleler kurdaki olası yükselişleri sınırlamaya yeter ancak liraya değer kazandırmaz” dedi.

Aynı bankacı şöyle devam etti: “Korkum MB’nin yeniden swap piyasasına müdahale etmeye kalkması olur. Ancak ekonomideki genel hassasiyeti göz önüne alarak kalıcı artırımdan imtina edecektir.”

‘Lirada değer kaybı baskısı devam edecektir’

Fotoğraf: Reuters

Nomura ekonomisti İnan Demir ise dolar/TL’de yıl sonu beklentileri olan 6.25 seviyesini kısa sürede geçmenin mümkün olduğunu söyleyerek, “İçeride ve dışarıda siyasi belirsizlikler sürdükçe dolarizasyon baskılarının devam etmesini bekliyorum. İçerideki döviz talebini karşılayacak sermaye girişinin yurtdışından sağlanması da bu sorunlar devam ederken mümkün görünmüyor, dolayısıyla lirada daha fazla değer kaybı baskısı devam edecektir” dedi.

“MB kur konusundaki rahatsızlığını haftalık repo ihalelerini askıya alarak gösterdi” diyen Demir, yine de geçmişte alınan benzer önlemlerin lirada ancak geçici istikrar getirebildiğini hatırlatarak, “Bu adımın da geçmiş örneklerden daha etkili olmasını beklemiyorum” dedi.

Demir olağanüstü bir toplantıyla politika faizinde artışa gidilmesinin muhtemel görünmediğini ifade etti.

Seçim öncesi son işlem gününü 5.5550 seviyesinden kapayan dolar/TL bugün itibariyle 6.24 seviyesini aşarken, liranın dolar karşısındaki değer kaybı seçimden bu yana yüzde 11’i, yılbaşından bu yana ise yüzde 14’ü aştı.

‘Erdoğan’ın ne zaman IMF’ye gideceği asıl soru’

BlueBay Asset’ten Timothy Ash, para piyasası kurulu metninden ‘ilave sıkılaştırma yapılabileceği’ ifadesinin çıkarılmasının kritik hatalardan biri olduğuna ve artık daha fazla hataya yer olmadığına dikkat çekti.

Piyasanın MB’nin yeni bir büyük politika adımı atmadan 23 Haziran’a kadar dayanıp dayanamayacağını sorguladığının altını çizen Ash, “Erdoğan’ın ne kadar süre sonra kaçınılmaz olanı kabul ederek IMF’ye gideceği asıl soru” dedi.

İstanbul seçimlerinin 23 Haziran’da tekrarlanacak olması siyasi belirsizliğin sürmesine ve reformların yine rafa kalkmasına neden olurken, ABD ile düzelemeyen ilişkiler ve TCMB rezervlerine yönelik endişeler de göz önünde bulundurulduğunda, önümüzdeki dönemde lirada baskının sürmesi bekleniyor.

‘MB’nin kredibilitesi oldukça az’

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya

MB’nin repo ihalelerini durdurmasının liradaki baskının oldukça güçlü olduğuna işaret ettiğini söyleyen Credit Agricole Kıdemli EM Stratejisti Guillaume Tresca, “Diğer taraftan TCMB zayıf liranın enflasyon üzerindeki olası etkilerinden de endişe ediyor. Bu aynı zamanda MB’nin nisan ayında yaptığı söylem değişikliğinin uygunsuz olduğunu ve sıkı duruşun gerekliliğini gösteriyor. Haftalık repo ihalelerinin durdurulması doğru olsa da MB’nin kredibilitesi oldukça az ve politika faizinin artırılması daha uygun bir adım” dedi.