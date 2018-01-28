Bankacı ‘stres’ten bıkıp kariyeri bıraktı, pazarcılığa başladı: Kredi kartı satabiliyorum, yumurta da satabilirim

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İstanbul’da dört yıllık bankacılık kariyerinin ardından memleketi Edirne’de pazarcılık yapmaya başlayan üniversite mezunu Gürkan Altın, “Madem kredi kartı satabiliyorum, yumurta da satabilirim” dedi.

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun olan 30 yaşındaki Altın, özel bir bankada dört yıl çalıştı ancak iş stresinden bunalarak Keşan ilçesine gitti.

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Altın burada genç girişimcilerden ve ev kadınlarından aldığı organik yumurta, bal ile salçaları, cumartesi günleri kurulan halk pazarında satarak geçimini sağlamaya başladı.

‘Bu iş daha kolay’

DHA’dan Ünsan Yücel’e konuşan bankacı kovulma baskısıyla yaşadığı motivasyon kaybı nedeniyle çalıştığı bankadan istifa ettiğini belirterek şunları anlattı: “Özellikle köylerde, genç girişimciler ve ev hanımlarının yumurtasını, balını ve salçasını tüketiciyle buluşturuyorum. Direkt üreticiden alıp tüketiciye satıyorum. Daha önce kredi kartı satıyordum. ‘Madem kredi kartı satabiliyorum, yumurta da salça da satabilirim’ dedim. Bu iş bana daha kolay geldi. Bankacılığı bırakıp pazarcılığa başladığını anlattığım müşterilerim şaşırıyor. Deli olduğumu, bankacılığın bırakılmayacağını söyleyenler oluyor. Zamanla müşterilerim de buna alıştı. İstifa ederek pazarcılığa kesin geçiş yaptıktan sonra şoku ben de atlatıp işime alıştım. Mecbur kalınca yapıyorsunuz. Bir aydan bu yana pazardayım.”

Altın, gençlerin artık maaşlı ve sigortalı işlere yönlendirildiğini de belirterek yetkililerden üreticileri daha fazla teşvik edici projeler üretmesini istedi, ayrıca pazarcı arkadaşlarıyla müşterilerinin de kendisini desteklediğini söyledi.