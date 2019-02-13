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Yaramazlara biraz batar!

Banka müdürü vuruldu: Fail, borçlu müşteri olabilir

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde bir bankanın şube müdürünün, borcunu ödeyemeyen ve hakkında yasal işlem başlatılan banka müşterisi tarafından vurulduğu bildirildi.

Fotoğraf: DHA

Saldırı Çağlayan Mahallesi’ndaki Vatan Caddesi’nde gerçekleşti. Sabah saat 09.00 sıralarında Adem E. isimli banka müdürü çalıştığı şubeyi açarak içeri girdi. Müdürün bankaya girdiğini gören şüpheli harekete geçerek silahıyla rastgele ateş açtı.

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Kurşunlardan biri Adem E.’nin ayağına isabet etti. Banka güvenlik personelinin müdahale etmek istediği şüpheli kaçtı.

Failin bankanın müşterisi olduğu ancak borcunu ödeyemediği için banka tarafından yasal işlem başlatıldığı öne sürüldü.

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