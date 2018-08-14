Banka müdürlerinden hükümete peş peşe destek

Bazı bankaların genel müdürlerinden hükümetin döviz artışı karşısındaki tutumuna destek geldi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gibi kurdaki artış için ‘ekonomik savaş’ nitelemesi yapan İş Bankası, Garanti Bankası ve DenizBank genel müdürleri, dövizdeki artışa akıl erdiremezken eylem zamanında bulunulduğuna dikkat çekti.

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Erbil: Bankacılıkla ilgili bir sıkıntı yok

Garanti Bankası Genel Müdürü Ali Fuat Erbil, dövizdeki hareketliliğe ‘aklının ermediğini’ söyledi ve “Ne oluyor da bugün bu seviyeleri görüyoruz. Ben bir bankacı olarak çok fazla anlamlandıramıyorum. Bankacılıkla ilgili de bir sıkıntı yok” dedi.

Erbil, Merkez Bankası’nın aldığı önlemleri de olumlu bulmuş: “Bu yangın bitti diyemem. Elimizde araçların ziyadesiyle olduğunu düşünüyorum. Şu an itibariyle yapılması gereken başka bir şey yok. İş bu dalgalanmanın geldiği noktada ister istemez başka etkileri de arıyor. Bazı hassas çok az sayıdaki müşterimiz de ‘Ben dolarımı, avromu alayım’ talebi oldu onu da efektif şekilde bugün yarın yöneterek bir şekilde günü bitirdik. Müşteri, bizim mudimiz dün döviz sattı piyasanın ihtiyacı olan şeyi karşıladı.”

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Ateş: Mevduata el koymak ne demek?

Hükümete bir destek de DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş’ten geldi. AA’nın sorularını yanıtlayan DenizBank’ın genel müdürü, herkesin para ve mevduatının tüm bankacılık sisteminde ve emniyette olduğunu belirten Ateş, “Mevduata el koymak ne demek? Böyle spekülasyonlara meydan verilmemeli” diye konuştu.

Ateş de para piyasasını yöneten kurumların döviz artışı karşısında attığı adımları doğru bulduğunu söyledi ve “BDDK’sı SPK’sı, Hazine’si ve Merkez Bankası doğru kararları doğru zamanda aldı” dedi.

DenizBank müşterilerinin ‘dünya kadar’ dövizi Türk Lirası’na çevirdiğini öne süren Ateş, sözlerine şöyle devam etti: “Bu spekülasyonlara meydan veren tarafta biz olmayalım. Alan-satan tarafta zarar olmasın. Ekonomik birimler ve bankacılık sektörü birbirine kenetlendi. Yüzde 3’ler 4’ler seviyesindeki bir büyüme bizi rahatlatır. Türkiyemiz ve insanımız bırakın bu spekülatif hareketleri, çok ağır krizleri bile atlatacak dayanışma ruhuna sahip.”

İlk destek İş Bankası’ndan gelmişti

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali de dün döviz kurundaki artışın yönetilemez olmadığını savunarak, “Bunlar normaldir” demişti.

Türkiye’nin zor günlerden geçtiğini, spekülatif ataklarla karşı karşıya kaldığını belirten Bali şöyle devam etmişti: “94 krizi, 96 Asya, 97 Rusya, 99 depremi, 2001 krizi, hepsini yaşadık. Bir kısım dalgalanmalar yaşanması normaldi. Ancak bu sefer farklı. Tabii görmüyorum. Çok ciddi spekülatif ataklar olduğunu düşünüyorum. Kurları iki ülke arasındaki enflasyon farkından hesaplanır diye okulda öğrettiler. Hiçbir teoriye uymadığı düşüncesindeyim. Bu bir ekonomik savaş. Bize düşen kısmı var; bunu öngörebilmeli, çok çabuk aksiyon göstermeliyiz. Şu an eylem zamanı. Vatandaşlara, kurumlara, kuruluşlara iş düştüğünü düşünüyorum.”