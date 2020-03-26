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Yaramazlara biraz batar!

Banka çalışanından kapıda bekleyen ve kurala uymayan müşterilere ‘metreyle’ mesafe ayarı

Edirne’de, bir bankanın çalışanları, dışarıda kuyrukta bekleyen müşteriler sosyal mesafe kuralına uymayınca çareyi metreyle ölçüm yapıp kırmızı şerit çekerek durulması gereken noktaları belirlemekte buldu.

Fotoğraf: DHA

Müşteriler bankaya sırayla alındı ancak görevliler bekleyenlerin birbiri arasında yeterli mesafeyi bırakmadıklarını görünce onları uyardı. Uyarılara kulak asılmayınca da ellerine metre alıp kaldırıma birer metre arayla kırmızı bantlar yapıştırdı.

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Banka görevlilerin aldığı uygulamadan memnun olduğunu söyleyen Ahmet Yavuz, “Bu uygulamadan çok memnunuz. Sırada beklerken bazen çok yakın duruluyor ve bu nedenle virüsün bulaşması söz konusu” dedi. 

Bu sırada anons yapan polis ekipleri de, “Değerli hemşerilerimiz evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdikleriniz için hayati önem taşımaktadır” diye halka seslendi.

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