Müşterilerinin imzasını taklit edip 12 milyon kredi çeken bankacı tutuklandı

Adana’da, müşterilerinin imzasını taklit ederek 12 milyon lira kredi çektiği gerekçesiyle gözaltına alınan bankacı ve yardım ettiği belirlenen kişi tutuklandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre bir bankada çalışan G.K., beş müşterisinin imzalarını taklit ederek 12 milyon lira kredi çekti.

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G.K., firmaların yetkilileri olan müşterilerinin adına çektiği parayı banka personeli olmayan H.A.Ö.’nün farklı bankalardaki hesaplarına aktardı.

Banka müdürünün ihbarı üzerine çalışma başlatan polis, şüphelilerin ev ve işyerine operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 30 bin lira ve altı banka dekontu bulundu.

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Bankacı G.K., H.A.Ö. ve kardeşi H.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, G.K. ve H.A.Ö. tutuklandı, H.Ö.’ye ise ev hapsi getirildi.