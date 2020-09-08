Banka aracından 4.4 milyon lirayı çalan güvenlik görevlisi 24 saat geçmeden yakalandı

Ankara’da bankanın nakil aracından 4.4 milyon lirayı çalan güvenlik görevlisi gözaltına alındı.
Nakil aracında güvenlik görevlisi olarak çalışan Ayhan B., dün Yenimahalle ilçesindeki Vatan Caddesi’nde saat 14:00 sıralarında mesai arkadaşını bir banka şubesinde bıraktı. Ardından aynı cadde üzerindeki diğer banka şubesine gitti.
Görevli, zırhlı nakil aracını şube önünde kaldırımda park ederek kasadaki 4 milyon 400 bin lirayı alarak kaçtı. Ayhan B., banka şubesinin yakınında park halinde bulunan ağabeyi Selahattin B.’ye ait otomobille kayıplara karıştı.
Ankara Valisi Vasip Şahin, görevlinin 24 saat geçmeden yakalanmasını şu sözlerle duyurdu: “Kendisine emanet edilen paralarla birlikte kaçan banka nakil görevlisi Emniyet birimlerimizin yaptığı başarılı çalışma sonucu, paralarla birlikte yakalandı. Polisimizi tebrik ediyorum.”