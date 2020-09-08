Diken

Yaramazlara biraz batar!

Banka aracından 4.4 milyon lirayı çalan güvenlik görevlisi 24 saat geçmeden yakalandı

Ankara’da bankanın nakil aracından 4.4 milyon lirayı çalan güvenlik görevlisi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Nakil aracında güvenlik görevlisi olarak çalışan Ayhan B., dün Yenimahalle ilçesindeki Vatan Caddesi’nde saat 14:00 sıralarında mesai arkadaşını bir banka şubesinde bıraktı. Ardından aynı cadde üzerindeki diğer banka şubesine gitti.

Reklam

Görevli, zırhlı nakil aracını şube önünde kaldırımda park ederek kasadaki 4 milyon 400 bin lirayı alarak kaçtı. Ayhan B., banka şubesinin yakınında park halinde bulunan ağabeyi Selahattin B.’ye ait otomobille kayıplara karıştı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, görevlinin 24 saat geçmeden yakalanmasını şu sözlerle duyurdu: “Kendisine emanet edilen paralarla birlikte kaçan banka nakil görevlisi Emniyet birimlerimizin yaptığı başarılı çalışma sonucu, paralarla birlikte yakalandı. Polisimizi tebrik ediyorum.”

SON HABERLER

Esnafın talebi: Gıda ve temizlik ürünlerinde KDV düşürülsün

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Covid-19 salgını döneminde vatandaşların gıda ve temizlik ürünleri harcamalarının arttığını belirterek, bu ürünlerden alınan KDV oranının düşürülmesini istedi.

Meslektaşının babasını Covid-19’dan kaybeden doktor: Çaresiz hissetim

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde görevli acil tıp asistanı doktor Tutku Tanrıkulu Tek, Covid-19’la ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarından sadece biri. Bir meslektaşının babasını servise geldiğinde, Ankara’da görev yapan kızına, “Emanetiniz emanetim. Benim babam da olabilirdi” dedi. Ancak, kurtaramadı ve kendisini çaresiz hissetti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...