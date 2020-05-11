Bank of America: Gelişmekte olan ülkeler ‘corona’ nedeniyle 240 milyar dolarlık rezerv harcadı

Bank of America (BofA), gelişmekte olan ülkelerin Covid-19 etkileri karşısında ekonomilerini ve para birimlerini desteklerken, ülkelerin son iki ayda 240 milyar dolarlık döviz rezervini harcadıklarını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Bank of America, Türkiye’nin de içinde bulunduğu 31 ülkenin rezerv verilerine dayandırarak yazdığı raporda rezervlerdeki düşüşün devam edeceğini ancak daha yavaş olacağını belirtti.

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Banka, Çin, Hong Kong, Suudi Arabistan, Brezilya ve Türkiye’nin rezervlerinde en büyük düşüşü yaşayan ülkeler arasında yer aldığını ifade etti.

Bankanın 31 ülkenin rezerv verileriyle ilgili yazdığı nota göre, Türkiye ve Mısır büyük oranlarda gerilemeyi yaşayan ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye ve Romanya, resmi rezervlerinin 12 aydan kısa dış borçlarının tamamını kapatamayacak seviyede olmasıyla öne çıkıyor.

BofA üst düzey yöneticisi David Hauner, “Gelişmekte olan ülkelerin rezervlerindeki gerileme muhtemelen devam edecek ancak küresel ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyümesinde yaşanacak sancılı iyileşme sürecinde bu gerileme daha yavaş bir şekilde gerçekleşecek” dedi.

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Tecrit önlemlerinin gevşetilmesiyle ilk başta faaliyetlerde yaşanacak toparlanmayı birçok faktörün sınırlayacağını belirten Hauner, “Bu faktörler arasında; yüksek borç oranları, şirketlerin temerrüde düşmesi, yetersiz işgücü piyasası, küreselleşmenin tersine dönmesi ve ABD-Çin gerginliği bulunuyor” diye ekledi.