Bank Asya’da işlem: AKP’li vekilin kızı da son KHK’yla ihraç edilmiş

AKP Antalya Milletvekili Hüseyin Samani’nin kızının yayınlanan son KHK’yla ihraç edildiği ortaya çıktı.

OHAL kapsamında 14 Temmuz’da 692 sayılı KHK yayınlandı. Kararnameyle 7 bin 375 kamu çalışanı ihraç edildi.

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İhraç edilenlerin arasında, AKP Antalya Milletvekili Hüseyin Samani’nin kızı mimar Betül Samani Gökay’ın da bulunduğu ortaya çıktı.

Vekil Samani, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan kızının ‘bir yanlışlık sonucu’ ihraç edildiğini savundu.

Kızının adına, otomobil alınması için Bank Asya’da bir günlük para yattığını, bunun dışında bir işlemi olmadığını söyleyen AKP’li vekil, şöyle devam etti: “Kızım büyükşehir belediyesinden geçen yıl kendi kararıyla istifa etmişti. Kızım doğum iznindeyken ikinci bebeğine hamile kaldı. Baktı izinleri uzayacak, uzun süreli izinli sayılmayı ahlaki bulmadığı için istifa etmişti. İstifa ettikten sonra ihraç edilmesinin bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum. İki bebeği var onlarla ilgileniyor.”

‘Para bir gün bankada kaldı’

AKP’li Samani, kızının ‘FETÖ’yle bağının bulunmadığını, paranın da 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonundan sonra bir günlüğüne bankada kaldığını savunarak, “Kızım bankayı desteklemek adına bu işlemi yapmadı. EFT nedeniyle bankayı kullandı. Aynı gün para yatıyor, aynı gün çekiyor. Kızım memurluktan geçen yıl istifa etti. Çocuğum hiçbir zaman ‘FETÖ’ sempatizanı olmadı. Ailemizde de öyle bir kişi yok” diye konuştu.