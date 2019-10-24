Bangladeş’te tacize uğrayan öğrenciyi yakarak öldüren 16 kişiye idam cezası

Bangladeş’te öğretmeni tarafından cinsel tacize uğrayan öğrenciyi okulun çatısına çıkarıp yakarak öldüren 16 kişiye idam cezası verildi.

Fotoğraflar: Reuters

Aralarında okul yönetiminin eski üyeleri, öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu 16 kişinin yedisinin doğrudan cinayette görev aldığı iddia edilmişti. 12’si çatıdaki cinayeti itiraf etmişti.

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Nusret Cihan Rafi (19), nisanda başkent Dakka’ya 160 kilometre mesafedeki Feni kasabasında yakılarak öldürülmüştü. Rafi’nin öldürülmesi ülkede büyük öfkeye neden olmuş, ‘Nusret’e Adalet’ sloganıyla protesto gösterileri düzenlenmişti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre savcılık, cinayetin taciz iddiasından sonra tutuklanan müdür Siraj Ud Doula’nın içeriden verdiği talimatla işlendiğini söyledi. Bu süreçte bazı polis memurları da Rafi’nin intihar ettiği söylentisini yayarak sanıklarla işbirliği yapmak suçlamasıyla yargılandı.

Ne olmuştu?

Mahkeme kayıtlarına göre Rafi, 6 Nisan’da okul müdürünün kendisine uygunsuz şekilde dokunduğu şikayetiyle polise gittikten 11 gün sonra okulun çatısına çağrıldı. Etrafını saran dört ya da beş kişi Rafi’den şikayetini geri almasını istedi. Rafi’nin bunu reddetmesi üzerine elbisesi tutuşturularak yakıldı. Kaçarak yardım isteyen Rafi, kardeşinin cep telefonuna kaydettiği videoda “Öğretmen bana dokundu. Son nefesime kadar mücadele edeceğim” dedi. Vücudunun yüzde 80’i yanan Rafi, dört gün sonra öldü.