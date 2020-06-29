Bangladeş’te feribot alabora oldu: En az 25 kişi hayatını kaybetti

Bangladeş’in başkenti Dakka’nın yakınlarında, bir feribot bir başka deniz taşıtıyla çarpıştı ve alabora oldu. En az 25 kişi hayatını kaybetti. Kaybolanlar olduğu için ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Fotoğraf: Reuters

Arama-kurtarma ekipleri, ‘Morning Bird’ adlı feribotun Buriganda Nehri’nde alabora olduğunu açıkladı.

Reklam

Yerel medya, bir köyden yola çıkan feribotta 50’ye yakın yolcu olduğunu yazdı.

Ülkede, feribot ve teknelerin haddinden fazla yolcu almasının ve güvenlik önlemlerinin yeterli olmamasının sık sıkı kazaya neden olduğu belirtildi.